Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Молоко и клубника 400 мл

525 ₽ 446 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гель для душа DICORA URBAN FIT с ароматом молока и клубники глубоко увлажняет и мгновенно смягчает вашу кожу. Гель обогащен молочными протеинами. Витамин B заметно улучшает состояние кожи, сохраняя ее упругой и эластичной. Обволакивающий аромат сладкой клубники превратит принятие душа в настоящее удовольствие!

Способ применения: Нанесите гель на влажную кожу тела или мочалку, вспеньте, помассируйте круговыми движениями и… смойте теплой водой. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Обзор от бренда

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 373 г

Высота упаковки: 203 мм

Ширина упаковки: 73 мм

Длина упаковки: 43 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 245074

Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN



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