Гель для душа `DICORA URBAN FIT` Молоко и клубника 400 мл
525 ₽ 446 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гель для душа DICORA URBAN FIT с ароматом молока и клубники глубоко увлажняет и мгновенно смягчает вашу кожу. Гель обогащен молочными протеинами. Витамин B заметно улучшает состояние кожи, сохраняя ее упругой и эластичной. Обволакивающий аромат сладкой клубники превратит принятие душа в настоящее удовольствие!
Способ применения: Нанесите гель на влажную кожу тела или мочалку, вспеньте, помассируйте круговыми движениями и… смойте теплой водой. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.
Состав: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Обзор от бренда
- Область использования: тело
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 373 г
- Высота упаковки: 203 мм
- Ширина упаковки: 73 мм
- Длина упаковки: 43 мм
- Тег: Гели и кремы для душа женские
- Раздел: гели для душа
- Артикул 245074
- Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN
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