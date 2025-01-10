Гель для душа `FELTED` без запаха с церамидами 900 мл

Гель для душа `FELTED` без запаха с церамидами 900 мл

Гель для душа `FELTED` без запаха с церамидами 900 мл

1 550 ₽ 990 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 1042 г
  • Высота упаковки: 190 мм
  • Ширина упаковки: 90 мм
  • Длина упаковки: 90 мм
  • Тег: Гели и кремы для душа женские
  • Раздел: гели для душа
  • Артикул 243087
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Формула геля для душа FELTED с церамидами специально разработана для бережного увлажнения и очищения Вашей кожи. Активные компоненты геля помогают коже противостоять агрессивному воздействию внешних факторов и помогают влаге оставаться внутри, благодаря чему кожа выглядит наполненной и гладкой. Средство не содержит отдушек и сульфатов.

Способ применения: нанести средство на влажную кожу, помассировать до образования пены, смыть теплой водой. Только для… наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, BHT, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Propanediol Обзор от бренда

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