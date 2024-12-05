Гель для душа `L`COSMETICS` Искренность (с экстрактами клевера и липы) 700 мл

699 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 735 г

Высота упаковки: 185 мм

Ширина упаковки: 78 мм

Длина упаковки: 78 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 252371

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Создайте атмосферу праздника с парфюмированным гелем для душа The Art of Beauty Sincerity. Изысканный аромат цветков вишни символизирует чувственность, женственность и радость, окутав вас невидимым облаком нежности. Этот гель для душа подчеркнёт вашу индивидуальность, помогая выразить искренние эмоции.

Комплекс растительных экстрактов, включая экстракты ромашки, календулы и липы, обеспечивает успокаивающее и противовоспалительное действие, снимая раздражение кожи и оставляя её мягкой и увлажнённой. Sincerity – это не просто уход, это настоящий ритуал наслаждения и заботы о коже.

Преимущества:

Аромат цветков вишни, придающий ощущение праздника и нежности.

Успокаивающее и противовоспалительное действие благодаря комплексу растительных экстрактов.

Нежное очищение и увлажнение кожи.

Подчёркивает вашу женственность и индивидуальность.

Гель для душа Sincerity – идеальный выбор для тех, кто ценит утончённость и искренние эмоции в каждом моменте.

Способ применения: Небольшое количество геля нанести на влажную кожу тела или на губку, вспенить, смыть теплой водой.

Состав: Aqua, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Cocamide DEA, Glycereth-2 Cocoate, Cocamidopropylamine Oxide, Sodium Laureth-11 Carboxylate, Laureth-10, Hydroxyethyl Urea, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Tilia Cordata Flower Extract, Trifolium Pratense Extract, Linum Usitatissimum Seed Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Sodium Chloride, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Disodium EDTA Обзор от бренда