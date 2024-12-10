Гель для душа `LAMONNET` парфюмированный (черная вишня и дерево сандал) 750 мл
759 ₽ 645 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: тело
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 815 г
- Текстура: гелевая
- Высота упаковки: 242 мм
- Ширина упаковки: 70 мм
- Длина упаковки: 70 мм
- Тег: Гели и кремы для душа женские
- Раздел: гели для душа
- Артикул 252317
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Парфюмированный гель для душа от LAMONNET. Незабываемый SPA ритуал расслабления, красоты и гармонии.
Сбалансированная формула с высокой концентрацией натуральный природных компонентов бережно и в то же время глубоко очищает кожу от загрязнений. Гель содержит активный увлажняющий комплекс, восстанавливает гидробаланс кожи, повышая её мягкость, тонус и упругость. Густая текстура геля и концентрированный состав обеспечат маленький и экономный расход. Большой объем с дозатором станет идеальным выбором для всей семьи. Premium отдушка из Франции подарит легкий и ненавязчивый шлейф на протяжении нескольких часов. Роскошный минималистичный дизайн флакона будет украшением любой ванной комнаты.
Парфюмерная композиция: Соблазнительный и очаровывающий аромат, раскрывающийся сочными аккордами спелой черной вишни, пропитанной терпким ликером, горьким миндалем, сладкими оттенками бобов тонка и древесными нотами сандала.
Способ применения: Нанесите небольшое количество геля на влажную кожу, тщательно вспеньте и распределите по телу,… смойте теплой водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Hydroxyethyl Urea, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoat, PEG-200 Glyceryl Palmate, Sodium Cocoamphoacetate, Polyquaternium-7, Coco Glucoside, Citric Acid, Disodium EDTA, Inulin, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Обзор от бренда