Гель для душа `LAMONNET` парфюмированный (черная вишня и дерево сандал) 750 мл

Гель для душа `LAMONNET` парфюмированный (черная вишня и дерево сандал) 750 мл

Гель для душа `LAMONNET` парфюмированный (черная вишня и дерево сандал) 750 мл

759 ₽ 645 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 815 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 242 мм
  • Ширина упаковки: 70 мм
  • Длина упаковки: 70 мм
  • Тег: Гели и кремы для душа женские
  • Раздел: гели для душа
  • Артикул 252317
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Парфюмированный гель для душа от LAMONNET. Незабываемый SPA ритуал расслабления, красоты и гармонии.
Сбалансированная формула с высокой концентрацией натуральный природных компонентов бережно и в то же время глубоко очищает кожу от загрязнений. Гель содержит активный увлажняющий комплекс, восстанавливает гидробаланс кожи, повышая её мягкость, тонус и упругость. Густая текстура геля и концентрированный состав обеспечат маленький и экономный расход. Большой объем с дозатором станет идеальным выбором для всей семьи. Premium отдушка из Франции подарит легкий и ненавязчивый шлейф на протяжении нескольких часов. Роскошный минималистичный дизайн флакона будет украшением любой ванной комнаты.
Парфюмерная композиция: Соблазнительный и очаровывающий аромат, раскрывающийся сочными аккордами спелой черной вишни, пропитанной терпким ликером, горьким миндалем, сладкими оттенками бобов тонка и древесными нотами сандала.

Способ применения: Нанесите небольшое количество геля на влажную кожу, тщательно вспеньте и распределите по телу,… смойте теплой водой.

Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Hydroxyethyl Urea, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoat, PEG-200 Glyceryl Palmate, Sodium Cocoamphoacetate, Polyquaternium-7, Coco Glucoside, Citric Acid, Disodium EDTA, Inulin, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Обзор от бренда

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