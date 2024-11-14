Гель для душа `LIKATO` `PROFESSIONAL` NO ACNE SKIN успокаивающий (против несовершенств кожи) 250 мл

419 ₽ 229 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: проблемная

Вес в упаковке: 288 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 177 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 50 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 245108

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Гель для душа тщательно очищает кожу, борется с несовершенствами и способствует длительному увлажнению. При регулярном использовании выравнивается текстура и рельеф, улучшается сенсорика и внешний вид кожи. Зеленый чай оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, нормализует работу сальных желез, увлажняет кожу. Молочная кислота отшелушивает ороговевшие клетки, ускоряет процесс обновления кожи, уменьшает плотность комедонов и сужает поры. Ниацинамид нейтрализует раздражения и покраснения, обладает антиоксидантным свойством, заметно улучшает состояние проблемной кожи. Аллантоин успокаивает кожу, способствует заживлению повреждений, препятствует появлению сухости, стянутости и дискомфорта.

Способ применения: Способ применения: нанести гель на влажную кожу тела, вспенить, помассировать, смыть водой.

Состав: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Coco Glucoside, Sulfurized TEA-Ricinoleate, PEG-35 Castor Oil, Propylene Glycol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Cocoamphoacetate, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Water (гидролат зелёного чая), Lactic Acid (молочная кислота), Niacinamide (витамин В3), Allantoin (аллантоин), Parfum, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzophenone-4, Sodium Chloride, CI 74180.