Гель для умывания `DE_CODE` CLEAR KEY очищающий с эфирным маслом чайного дерева (для комбинированной и жирной кожи) 150 мл
769 ₽ 549 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 190 г
- Высота упаковки: 161 мм
- Ширина упаковки: 49 мм
- Длина упаковки: 48 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 250270
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Решил наконец закончить абьюзивные отношения с дегтярным мылом? Этот гель для умывания покорит тебя своей деликатностью. С ним тебе обеспечены комфорт и мягкое, но эффективное очищение. Масло чайного дерева окажет антибактериальный эффект и снимет воспаления.
Герой: чайное дерево
Чайное дерево нейтрализует бактерии P.acnes, успокаивает воспаления и снимает покраснения.
— Обладает противовоспалительным эффектом
— Нейтрализует бактерии, вызывающие воспаления
— Способствует ускоренной регенерации
Результат:
— Сокращает проявление акне
— Предотвращает появление высыпаний
— Укрепляет защитный барьер кожи и уменьшает покраснения
Союзники: ниацинамид — идеальный союзник в борьбе с высыпаниями
Способ применения: достаточное количество геля вспенить влажными руками и нанести на влажную кожу лица, избегая… область вокруг глаз. Помассировать в течение 30-60 секунд круговыми движениями, тщательно смыть водой.
Состав: Aqua, Glycerin, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Betaine, Niacinamide, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Panthenol, Betaine, Allantoin, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Geraniol, Linalool, Parfum. Обзор от бренда