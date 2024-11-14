Гель для умывания `LIKATO` `PROFESSIONAL` с АНА-кислотами (очищающий) 250 мл

613 ₽ 295 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: комбинированная

Вес в упаковке: 287 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 175 мм

Ширина упаковки: 52 мм

Длина упаковки: 52 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 225664

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Гель для умывания с AHA-кислотами Likato деликатно подходит к решению проблем жирной и комбинированной кожи. Это эффективный помощник в борьбе с несовершенствами. Его основная функция — нормализация работы сальных желез. За счет этого устраняется жирный блеск и сужаются поры. Гель деликатно отшелушивает ороговевшие клетки и выравнивает тон и рельеф. Текстура в виде геля с низким уровнем pH-5,3 не повреждает раздраженную кожу и не пересушивает ее.

Способ применения: Вспенить небольшое количество геля в ладонях, нанести на влажную кожу лица, помассировать, смыть… водой. Меры предосторожности: только для наружного применения. Не использовать на открытых ранах или раздраженной коже. Не использовать в случае индивидуальной непереносимости ингредиентов. Хранить в недоступном для детей месте.

Состав: Aqua, Sodium Coco-Sulfate,Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Coco Glucoside, Glycereth-2 Cocoate, Malic Acid (яблочная кислота), Glycolic Acid (гликолевая кислота), Citric Acid (лимонная кислота), Lactic Acid (молочная кислота), Parfum, Sodium Salicylate, Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Hydroxide.