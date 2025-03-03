Гель для умывания `SKINPHORIA` MATTE&BALANCE себорегулирующий для жирной и комбинированной кожи 150 мл

Гель для умывания `SKINPHORIA` MATTE&BALANCE себорегулирующий для жирной и комбинированной кожи 150 мл

Гель для умывания `SKINPHORIA` MATTE&BALANCE себорегулирующий для жирной и комбинированной кожи 150 мл

469 ₽ 229 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: зона шеи и декольте
  • Тип кожи: комбинированная
  • Вес в упаковке: 166 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 184 мм
  • Ширина упаковки: 63 мм
  • Длина упаковки: 37 мм
  • Тег: Средства для умывания лица
  • Раздел: для проблемной кожи
  • Артикул 253460
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Себорегулирующий гель для умывания жирной и комбинированной кожи лица.
Бережно очищает от ежедневных загрязнений
Регулирует работу сальных желез, матирует и сужает поры
Борется с несовершенствами и предотвращает их повторное появление
Успокаивает, снимая покраснения

Способ применения: Нанести небольшое количество средства на влажную кожу лица, а также шеи и зоны декольте…. Массирующими движениями тщательно очистить кожу, затем смыть водой. Использовать утром и вечером.

Состав: AQUA, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCOATE/ PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, SODIUM LAURETH SULFATE, COCO GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, COCAMIDE DEA, PHENOXYETHANOL/ ETHYLHEXYLGLYCERIN/ TOCOPHEROL, SALICYLIC ACID, ZINC PCA, BROMELAIN, ORYZA SATIVA SEED EXTRACT / SPHAGNUM CUSPIDATUM EXTRACT / FILIPENDULA VULGARIS EXTRACT / CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT / ELETTARIA CARDAMOMUM FRUIT EXTRACT / EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM EXTRACT / FOENICULUM VULGARE SEED EXTRACT / VIOLA TRICOLOR EXTRACT, PARFUM, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA. Обзор от бренда

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