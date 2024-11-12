Гель-крем для лица `ЧИСТАЯ ЛИНИЯ` ГИАЛУРОН-АКТИВАТОР с экстрактом василька 40 мл

109 ₽ 89 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 54 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 145 мм

Ширина упаковки: 43 мм

Длина упаковки: 28 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 211324

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Попробуйте увлажняющий гель-крем от экспертов бренда Чистая Линия, который содержит 97% компонентов натурального происхождения*.

В центре формулы – эссенция из пяти экстрактов и масел NATURE PLUS (экстракт вербены, экстракт пиона, масла миндаля, льна, оливы), а также экстракт василька и растительный гиалурон-активатор. Такой состав обеспечивает до 48 часов увлажнения1. Активные натуральные компоненты питают, восстанавливают защитный барьер кожи, наполняют влагой, способствуют ее удержанию и выравнивают микрорельеф. Экстракт вербены необходим для поддержания процессов саморегуляции кожи, обладает детокс-эффектом, увлажняет и тонизирует. Экстракт пиона успокаивает и освежает цвет лица. Масло миндаля, насыщенное жирными кислотами, витаминами Е и F, питает и разглаживает поверхность кожи. Льняное масло смягчает и успокаивает. Ферментированное оливковое масло богато мощными природными антиоксидантами, так необходимыми коже для защиты от преждевременного старения. Экстракт василька тонизирует и повышает эластичность, оказывает восстанавливающее действие на клетки, препятствует образованию морщин. Растительный гиалурон-активатор насыщает кожу влагой мгновенно и продолжительно, проникая в различные слои эпидермиса. На поверхности создается тонкая невидимая пленка, которая выравнивает микрорельеф и препятствует испарению влаги. Благодаря такому воздействию кожа вновь увлажненная и мягкая.

*компоненты натурального происхождения отмечены в составе на упаковке.

[1] подтверждено клинически: после 7 дней использования гель-крема эффект увлажненности сохраняется до 48ч, 30 респондентов, РФ, 2021.

Способ применения: Утром и вечером наносите крем на очищенную кожу лица и шеи.

Состав: Aqua*, Glycerin*, Caprylic/Capric Triglyceride*, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (миндальное масло)*, Sodium Hyaluronate (натрия гиалуронат)*, Hydrolyzed Hyaluronic Acid (гидролизованная гиалуроновая кислота)*, Sodium Carrageenan (растительный гиалурон-активатор)*, Centaurea Cyanus Flower Extract (экстракт василька)*, Verbena Officinalis Leaf Extract (экстракт вербены)*, Paeonia Officinalis Flower Extract (экстракт пиона)*, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil (льняное масло)*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (ферментированное масло оливы)*, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment*, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Arginine*, C13-14 Isoparaffin, Caprylyl Glycol, Ethylparaben, Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate*, Glycine*, Laureth-7, Methylparaben, Niacinamide, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil*, Phenoxyethanol, Polyacrylamide, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum*. *в составе отмечены компоненты натурального происхождения.