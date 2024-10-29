Гель-ламинатор для бровей `LUXVISAGE` BROW LAMINATOR суперсильной фиксации тон Бесцветный

335 ₽ 284 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: брови

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 14 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 115 мм

Ширина упаковки: 12 мм

Длина упаковки: 12 мм

Тег: Гель для бровей

Раздел: гели для бровей

Артикул 249331

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда Супербыстрая укладка даже самых непослушных бровей с ультрамодным эффектом ламинирования и экстремальной фиксацией на 24 часа и более.

Эргономичная тонкая щёточка с коротким упругим ворсом набирает оптимальное количество геля, равномерно распределяет его, легко моделирует любую форму бровей.

Прозрачная текстура геля обеспечивает суперсильную фиксацию бровей без ощущения липкости и утяжеления, не склеивает волоски, быстро высыхает, не оставляет белого налёта.

Водостойкая формула геля сохранит укладку бровей в идеальном состоянии в условиях повышенной влажности или при контакте с водой.

Д-пантенол и глицерин в составе оказывают увлажняющее действие на волоски, придает им мягкость, шелковистость, защищают от сухости и ломкости.

Способ применения: При помощи щеточки нанесите гель на брови по направлению роста волосков и придайте бровям желаемую… форму.

Состав: Aqua, PVP, Acrylates Copolymer, Glycerin, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalyl Acetate, Cananga Odorata Oil/Extract, Parfum.