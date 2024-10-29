Гель-ламинатор для бровей `LUXVISAGE` BROW LAMINATOR суперсильной фиксации тон Бесцветный
335 ₽ 284 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: брови
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 14 г
- Текстура: гелевая
- Высота упаковки: 115 мм
- Ширина упаковки: 12 мм
- Длина упаковки: 12 мм
- Тег: Гель для бровей
- Раздел: гели для бровей
- Артикул 249331
- Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS
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Все товары бренда Супербыстрая укладка даже самых непослушных бровей с ультрамодным эффектом ламинирования и экстремальной фиксацией на 24 часа и более.
Эргономичная тонкая щёточка с коротким упругим ворсом набирает оптимальное количество геля, равномерно распределяет его, легко моделирует любую форму бровей.
Прозрачная текстура геля обеспечивает суперсильную фиксацию бровей без ощущения липкости и утяжеления, не склеивает волоски, быстро высыхает, не оставляет белого налёта.
Водостойкая формула геля сохранит укладку бровей в идеальном состоянии в условиях повышенной влажности или при контакте с водой.
Д-пантенол и глицерин в составе оказывают увлажняющее действие на волоски, придает им мягкость, шелковистость, защищают от сухости и ломкости.
Способ применения: При помощи щеточки нанесите гель на брови по направлению роста волосков и придайте бровям желаемую… форму.
Состав: Aqua, PVP, Acrylates Copolymer, Glycerin, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalyl Acetate, Cananga Odorata Oil/Extract, Parfum.