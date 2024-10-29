Гель-ламинатор для бровей `LUXVISAGE` BROW LAMINATOR суперсильной фиксации тон Бесцветный

Гель-ламинатор для бровей `LUXVISAGE` BROW LAMINATOR суперсильной фиксации тон Бесцветный

Гель-ламинатор для бровей `LUXVISAGE` BROW LAMINATOR суперсильной фиксации тон Бесцветный

335 ₽ 284 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: брови
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 14 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 115 мм
  • Ширина упаковки: 12 мм
  • Длина упаковки: 12 мм
  • Тег: Гель для бровей
  • Раздел: гели для бровей
  • Артикул 249331
  • Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS

Все товары бренда Супербыстрая укладка даже самых непослушных бровей с ультрамодным эффектом ламинирования и экстремальной фиксацией на 24 часа и более.
Эргономичная тонкая щёточка с коротким упругим ворсом набирает оптимальное количество геля, равномерно распределяет его, легко моделирует любую форму бровей.
Прозрачная текстура геля обеспечивает суперсильную фиксацию бровей без ощущения липкости и утяжеления, не склеивает волоски, быстро высыхает, не оставляет белого налёта.
Водостойкая формула геля сохранит укладку бровей в идеальном состоянии в условиях повышенной влажности или при контакте с водой.
Д-пантенол и глицерин в составе оказывают увлажняющее действие на волоски, придает им мягкость, шелковистость, защищают от сухости и ломкости.

Способ применения: При помощи щеточки нанесите гель на брови по направлению роста волосков и придайте бровям желаемую… форму.

Состав: Aqua, PVP, Acrylates Copolymer, Glycerin, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Trideceth-9, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalyl Acetate, Cananga Odorata Oil/Extract, Parfum.

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