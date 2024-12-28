Гелиос, торговая организация
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: проспект Ивана Яковлева, 43Б
Индекс: 428000.0
Телефон: +7 (8352) 48‒57‒17
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Наличный расчёт