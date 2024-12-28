Гелиос, торговая организация

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: проспект Ивана Яковлева, 43Б

Индекс: 428000.0

Телефон: +7 (8352) 48‒57‒17

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Окна, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Наличный расчёт