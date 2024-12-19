Genesis, торговая компания

город: д. Кузнечиха

Район: Ярославский район

Адрес: улица Промышленная, 3

Индекс: 150510.0

Телефон: +7 (4852) 68‒20‒01

Мобильный Телефон: +7‒930‒122‒47‒57

Сайт: http://shop.genesis76.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи: сб-вс)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду