Genesis, торговая компания
город: д. Кузнечиха
Район: Ярославский район
Адрес: улица Промышленная, 3
Индекс: 150510.0
Телефон: +7 (4852) 68‒20‒01
Мобильный Телефон: +7‒930‒122‒47‒57
Сайт: http://shop.genesis76.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи: сб-вс)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду