Germes, торгово-строительная компания
город: рп. Андреевка
Район: Солнечногорск городской округ
Адрес: посёлок Андреевка, 24д
Индекс: 141551.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://germes-panel.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк