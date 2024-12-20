Germes, торгово-строительная компания

город: рп. Андреевка

Район: Солнечногорск городской округ

Адрес: посёлок Андреевка, 24д

Индекс: 141551.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://germes-panel.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк