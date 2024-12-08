Гибкий камень, производственная компания

город: Красногорск

Район: Красногорск городской округ

Адрес: улица Широкая, 2а

Индекс: 143443.0

Телефон: 8‒800‒100‒41‒48

Мобильный Телефон: +7‒985‒149‒00‒33

Сайт: http://jivo.chat/jt4GNvz2Om

вид деятельности: Облицовочный камень, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 18:00 (по предварительной записи: пн-вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком