Гибкий камень, производственная компания
город: Красногорск
Район: Красногорск городской округ
Адрес: улица Широкая, 2а
Индекс: 143443.0
Телефон: 8‒800‒100‒41‒48
Мобильный Телефон: +7‒985‒149‒00‒33
Сайт: http://jivo.chat/jt4GNvz2Om
вид деятельности: Облицовочный камень, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 18:00 (по предварительной записи: пн-вс)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком