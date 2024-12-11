Гидрофильное гель-масло для умывания `L`COSMETICS` `CLEAR & PURE` ANTI-ACNE для проблемной кожи лица 150 мл
579 ₽ 492 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: проблемная
- Вес в упаковке: 181 г
- Высота упаковки: 150 мм
- Ширина упаковки: 44 мм
- Длина упаковки: 44 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 251771
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Гидрофильное гель-масло для умывания Clear & Pure от L’Cosmetics – это уникальное средство для комплексного ухода за проблемной кожей лица. Формула гель-масла без сульфатов разработана специально для деликатного, но эффективного очищения кожи. Средство удаляет стойкий макияж, борется с акне и черными точками, устраняет жирный блеск и сужает поры, оставляя кожу мягкой, свежей и успокоенной. Подходит для ежедневного использования, поддерживает естественный гидролипидный баланс и дарит коже стойкое увлажнение на 24 часа.
Ключевые свойства:
Удаляет стойкий макияж и загрязнения
Сужает поры, борется с акне и черными точками
Успокаивает кожу, снимает раздражения и покраснения
Подходит для жирной и склонной к высыпаниям кожи
Активные компоненты:
Azeclair – нормализует себум, выравнивает тон и увлажняет кожу.
Аллантоин – противовоспалительное и регенерирующее действие, защита от агрессивного воздействия окружающей среды.
Пантенол – увлажняет и восстанавливает барьерные функции, обладает заживляющим эффектом.
Масло виноградных косточек – увлажняет, питает и защищает кожу благодаря антиоксидантным свойствам.
Миндальное масло – глубоко увлажняет, восстанавливает и снимает воспаления.
Масло зародышей пшеницы – насыщено витамином Е, увлажняет и омолаживает кожу.
Способ применения: Нанесите масло на сухую кожу лица массажными движениями, добавьте воды, немного помассируйте и… смойте теплой водой
Состав: Aqua, Glycereth-7 Caprylate/Caprate, Glycerin, Panthenol, Allantoin, Potassium Azeloyl Diglycinate, Arnica Montana Flower Extract, Bidens Tripartita Leaf Extract, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, Tetrasodium EDTA Обзор от бренда