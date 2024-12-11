Гидрофильное гель-масло для умывания `L`COSMETICS` `CLEAR & PURE` ANTI-ACNE для проблемной кожи лица 150 мл

579 ₽ 492 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: проблемная

Вес в упаковке: 181 г

Высота упаковки: 150 мм

Ширина упаковки: 44 мм

Длина упаковки: 44 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 251771

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Гидрофильное гель-масло для умывания Clear & Pure от L’Cosmetics – это уникальное средство для комплексного ухода за проблемной кожей лица. Формула гель-масла без сульфатов разработана специально для деликатного, но эффективного очищения кожи. Средство удаляет стойкий макияж, борется с акне и черными точками, устраняет жирный блеск и сужает поры, оставляя кожу мягкой, свежей и успокоенной. Подходит для ежедневного использования, поддерживает естественный гидролипидный баланс и дарит коже стойкое увлажнение на 24 часа.

Ключевые свойства:

Удаляет стойкий макияж и загрязнения

Сужает поры, борется с акне и черными точками

Успокаивает кожу, снимает раздражения и покраснения

Подходит для жирной и склонной к высыпаниям кожи

Активные компоненты:

Azeclair – нормализует себум, выравнивает тон и увлажняет кожу.

Аллантоин – противовоспалительное и регенерирующее действие, защита от агрессивного воздействия окружающей среды.

Пантенол – увлажняет и восстанавливает барьерные функции, обладает заживляющим эффектом.

Масло виноградных косточек – увлажняет, питает и защищает кожу благодаря антиоксидантным свойствам.

Миндальное масло – глубоко увлажняет, восстанавливает и снимает воспаления.

Масло зародышей пшеницы – насыщено витамином Е, увлажняет и омолаживает кожу.

Способ применения: Нанесите масло на сухую кожу лица массажными движениями, добавьте воды, немного помассируйте и… смойте теплой водой

Состав: Aqua, Glycereth-7 Caprylate/Caprate, Glycerin, Panthenol, Allantoin, Potassium Azeloyl Diglycinate, Arnica Montana Flower Extract, Bidens Tripartita Leaf Extract, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Parfum, Tetrasodium EDTA Обзор от бренда