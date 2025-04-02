Гидрофильное гель-масло `LP CARE` для лица 150 мл

399 ₽ 319 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Гидрофильное гель-масло `LP CARE` растворяет загрязнения и остатки макияжа, включая тональные и водостойкие средства, способствует очищению пор, абсорбирует излишки кожного себума. Входящее в состав масло миндаля и керамиды смягчают и увлажняют кожу. Экстракт манго способствует регенерация кожи, повышает упругость.

Способ применения: Способ применения: легкими массажными движениями нанеси небольшое количество средства на сухую кожу… лица. Смочи ладони тёплой водой, слегка помассируй, затем смой остатки средства.

Состав: Aqua, Glycerin, Cocamide DEA, Sodium Coco Sulfate, Propylene glycol, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Sodium Chloride, Coco Glucoside, Betaine, Allantoin, Parfum, Persea Gratissima Avocado Oil, Cocamidopropyl Betaine, Mangifera Indica Seed Butter, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Phenoxyethanol, Cocos Nucifera Oil, Ethylhexylglycerin, Ceramide NS, Disodium EDTA, CI 19140, CI 14720. Обзор от бренда

Вес в упаковке: 167 г

Высота упаковки: 154 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 45 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 249876

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



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