Гидрофильное масло для лица `CELIMAX` с экстрактом жожоба 150 мл

2 520 ₽ 1 620 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 187 г

Текстура: масло

Высота упаковки: 178 мм

Ширина упаковки: 48 мм

Длина упаковки: 48 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 212279

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Корейское гидрофильное масло для лица CELIMAX с экстрактом жожоба — это идеальное средство для снятия макияжа, в т.ч. водостойкого, а также бережного очищения кожи. Средство для умывания эффективно удаляет загрязнения, излишки кожного себума и глубоко очищает поры, не повреждая липидный барьер. Масло жожоба создает на поверхности невидимый защитный слой, идеально питая кожу, а также оказывает регенерирующее действие. Масла оливы, миндаля, виноградных и абрикосовых косточек восстанавливают гидролипидный баланс кожи и поддерживают оптимальный уровень увлажнения, оставляя ощущение комфорта и мягкости. При смешивании с водой гидрофильное масло с жожоба CELIMAX образует нежную пенящуюся эмульсию, которая легко смывается теплой водой.

Способ применения: Нанести масло на сухое лицо чистыми сухими руками и слегка помассировать. Смочить руки водой и… снова помассировать кожу до образования легкой молочной эмульсии. Смыть теплой водой.

Состав: Ethylhexyl Palmitate , Sorbeth-30 Tetraoleate, 1,2-Hexanediol, Water, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Zanthoxylum Piperitum Fruit Extract, Pulsatilla Koreana Extract, Usnea Barbata (Lichen) Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Alcohol , Linalool, Limonene Обзор от бренда