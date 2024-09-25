Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Две гигантские панды, живущие в финском зоопарке, вернутся в Китай, сообщает Zakon.kz.

Панды находятся в зоопарке «Яхтяри» с 2018 года. Их привезли во время визита в страну Си Цзиньпина на условиях 15-летнего договора аренды. Но в последние годы зоопарк столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом пишет финское издание «Yle».

Глава правления зоосада Эхтяри Ристо Сивонен заявил, что такое решение связано с рядом факторов. Среди них:

  • пандемия коронавируса;
  • уменьшение числа туристов;
  • инфляция и рост процентных ставок, вызванные ситуацией в Украине.

В этих условиях зоопарк планирует подать заявку на реструктуризацию долгов.

Панды Луми и Пюрю будут находиться в зоопарке до конца осени, после чего они будут помещены на карантин в соответствии с международными рекомендациями. Такова часть процесса подготовки к их транспортировке.

19 сентября полиция Финляндии арестовала крупную партию медвежатины.

youcanchoose

Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса

Парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса

Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены

Дизлайки получил Владислав Бакальчук за хейт в адрес жены

Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой

Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой

Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569

Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569

Какие черты характера свойственны преступникам

Какие черты характера свойственны преступникам

70-летний тренер по скалолазанию в Германии делал обнаженные снимки девочек-подростков

70-летний тренер по скалолазанию в Германии делал обнаженные снимки девочек-подростков

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.