Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Две гигантские панды, живущие в финском зоопарке, вернутся в Китай, сообщает Zakon.kz.

Панды находятся в зоопарке «Яхтяри» с 2018 года. Их привезли во время визита в страну Си Цзиньпина на условиях 15-летнего договора аренды. Но в последние годы зоопарк столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом пишет финское издание «Yle».

Глава правления зоосада Эхтяри Ристо Сивонен заявил, что такое решение связано с рядом факторов. Среди них:

пандемия коронавируса;

уменьшение числа туристов;

инфляция и рост процентных ставок, вызванные ситуацией в Украине.

В этих условиях зоопарк планирует подать заявку на реструктуризацию долгов.

Панды Луми и Пюрю будут находиться в зоопарке до конца осени, после чего они будут помещены на карантин в соответствии с международными рекомендациями. Такова часть процесса подготовки к их транспортировке.

19 сентября полиция Финляндии арестовала крупную партию медвежатины.