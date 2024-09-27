Гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути создали астрономы

Гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути создали астрономы

Гигантскую инфракрасную карту Млечного Пути создали астрономы

Астрономы Европейской южной обсерватории разработали самую подробную инфракрасную карту Млечного Пути, данные для которой собирались с помощью телескопа Vista на протяжении 13 лет в чилийской обсерватории, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте американской ассоциации содействия развитию науки, карта содержит более 1,5 млрд объектов, 200 тыс. отдельных изображений и 500 терабайт данных, собранных за 420 ночей в период с 2010 по 2023 год.

Как уточняется, инфракрасная камера телескопа может видеть сквозь пыль, которая блокирует обзор обычных оптических телескопов, благодаря чему на карте впервые появились новорожденные звезды, которые часто заключены в пылевые коконы, и шаровые скопления – плотные группы миллионов старейших звезд в Млечном Пути.

По словам руководителя проекта, астрофизика из университета Андреса Бельо в Чили Данте Миннити, было сделано так много открытий, что это «навсегда изменило представление о нашей Галактике». Отмечается, что на новую карту нанесено в 10 раз больше объектов, чем на предыдущую аналогичную карту.

Эксперты отметили, что, несмотря на многочисленные уже полученные результаты, полное использование новых данных займет еще много лет.

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