ГигантСтрой, база строительных и отделочных материалов

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Лермонтова, 6 к2

Индекс: 654004.0

Телефон: 8‒800‒302‒80‒71

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tdgigant.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Подвесные потолки, Сантехника / Санфаянс, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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