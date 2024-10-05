Гитара гитариста The Beatles может уйти с молотка за 800 тысяч долларов

Электрогитара, принадлежавшая соло-гитаристу The Beatles Джорджу Харрисону, выставлена на продажу. Она оценивается в сумму от 600 тыс. до 800 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Джордж купил эту гитару в одном из музыкальных магазинов Ливерпуля. Он играл на ней в начале 1960-х годов, когда Битлз выступали в Cavern Club, а также в Гамбурге.

Музыкальный инструмент использовался и во время записи для Polydor. Харрисон говорил, что на этой гитаре было очень трудно играть, но ему нравился ее футуристический вид и потрясающий звук.

В 1964 году Джордж отдал гитару, чтобы рок-журнал разыграл ее в качестве приза. Но музыкальный инструмент остался у редактора, когда победитель решил взять деньги.

В ближайшее время гитару можно будет увидеть в The Beatles Story в Ливерпуле, затем ее представят в других музеях Европы. Аукцион состоится 20-22 ноября в США.

Джордж Харрисон – британский рок музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист, получивший наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles. Харрисон занимает 21-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone (по версии 2003 года) и 11-е место в версии списка 2011 года.