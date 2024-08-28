Givenchy L’interdit Mascara Тушь для объема и удлинения ресниц | 1 черный

Givenchy L’interdit Mascara Тушь для объема и удлинения ресниц | 1 черный

4 750 ₽ Описание

Тушь для ресниц L’Interdit Mascara в роскошном стеклянном флаконе — настоящая инновация, соединившая в себе впечатляющий объем и удлинение, невероятную стойкость и формулу, состоящую на 90% из ингредиентов натурального происхождения.

Уникальная комбинация из трех восков обволакивает каждую ресничку, создавая впечатляющий объем и длину, обеспечивает эффектное подкручивание и комфортное нанесение.

Остается на ресницах в течение 24 часов, не осыпаясь и не растекаясь, при этом легко удаляется средством для снятия макияжа.

Ухаживающие компоненты и активный ингредиент D-пантенол, входящие в состав формулы, питают, укрепляют и разглаживают, придавая здоровый блеск.

При регулярном использовании ресницы становятся более сильными и ухоженными.

Благодаря новейшим технологиям выполненная из биоматериалов щеточка, прокрашивает каждую ресничку и создает неповторимый изгиб.

Для создания яркого образа используйте вместе с L’Interdit Mascara палетку теней Le 9 de Givenchy

Продукт — Тушь для ресниц

Вес, гр — 8

Категория — Макияж

Производство — Франция

Для — женщин