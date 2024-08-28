Givenchy L’interdit Mascara Тушь для объема и удлинения ресниц | 1 черный
Givenchy L’interdit Mascara Тушь для объема и удлинения ресниц | 1 черный
4 750 ₽ Описание
Тушь для ресниц L’Interdit Mascara в роскошном стеклянном флаконе — настоящая инновация, соединившая в себе впечатляющий объем и удлинение, невероятную стойкость и формулу, состоящую на 90% из ингредиентов натурального происхождения.
Уникальная комбинация из трех восков обволакивает каждую ресничку, создавая впечатляющий объем и длину, обеспечивает эффектное подкручивание и комфортное нанесение.
Остается на ресницах в течение 24 часов, не осыпаясь и не растекаясь, при этом легко удаляется средством для снятия макияжа.
Ухаживающие компоненты и активный ингредиент D-пантенол, входящие в состав формулы, питают, укрепляют и разглаживают, придавая здоровый блеск.
При регулярном использовании ресницы становятся более сильными и ухоженными.
Благодаря новейшим технологиям выполненная из биоматериалов щеточка, прокрашивает каждую ресничку и создает неповторимый изгиб.
Для создания яркого образа используйте вместе с L’Interdit Mascara палетку теней Le 9 de Givenchy
Продукт — Тушь для ресниц
Вес, гр — 8
Категория — Макияж
Производство — Франция
Для — женщин