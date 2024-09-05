Givenchy Le 9 de Givenchy Eyeshadow Палетка теней для век | LE 9.12

Givenchy Le 9 de Givenchy Eyeshadow Палетка теней для век | LE 9.12

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Палетка теней для век Le 9 de Givenchy вдохновлена самыми смелыми образами из первых рядов модных показов.

Каждая гармония сочетает в себе 9 стойких оттенков с разными эффектами: матовым, сатиновым, сверкающим и металлик.

Невероятное разнообразие цветов и текстур позволяет создать множество индивидуальных образов от нежного и естественного до яркого и дерзкого.

Нежная текстура обеспечивает равномерное покрытие, легкое нанесение, а также чрезвычайно комфортно ощущается на веках.

Сияющие, насыщенные пигментами цвета обеспечивают стойкость до 12 часов.

Черный компактный футляр палетки Le 9 от кутюр украшен знаковым логотипом Givenchy, а две удобные кисти в комплекте позволяют легко создать желаемый образ.

Результат — Универсальный

Продукт — Тени для век

Вес, гр — 8

Категория — Макияж

Производство — Италия

Для — женщин