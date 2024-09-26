Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow Cushion SPF 45/Pa+++ Ухаживающий тональный кушон для лица | 1-N95

Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow Cushion SPF 45/Pa+++ Ухаживающий тональный кушон для лица | 1-N95

Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow Cushion SPF 45/Pa+++ Ухаживающий тональный кушон для лица | 1-N95

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Ухаживающий тональный кушон для лица Prisme Libre в роскошном футляре от кутюр – многофункциональный продукт для идеального сияющего тона с защитным фактором SPF45/PA+++.
Сочетание инновационных технологий и элегантного дизайна.

Воздушная текстура обеспечивает комфортное нанесение, идеальное выравнивание и увлажнение до 24 часов, а также маскирует несовершенства.
Кожа выглядит свежей, сияющей и сохраняет красоту благодаря защите от ультрафиолетовых лучей.
Формула на 89% состоит из ухаживающих компонентов.

Буквы перед номером оттенка указывают на подтон кожи: w – теплый, c – холодный, n – нейтральный.

Компактный футляр с зеркалом и аппликатором в виде сердца удобно брать с собой и корректировать макияж в течение дня.

Активные компоненты:
• Цветы вишни — дарят чувство комфорта
• Экстракт настурции — обеспечивает естественное сияние
• Растительный глицерин — увлажняет и дарит коже упругость.

Результат — Тонирование

Продукт — Тональный крем

Вес, гр — 12

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Южная Корея

Для — женщин

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