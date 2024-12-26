ГК Металлсервис
город: Чита
Район: Чита городской округ
Адрес: Объездное шоссе, 24а ст1
Индекс: 672038.0
Телефон: +7 (3022) 28‒00‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ms-zab.ru/
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Металлоизделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроустановочная продукция
Время работы: Ежедневно с 09:30 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду