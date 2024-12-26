ГК Металлсервис

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Объездное шоссе, 24а ст1

Индекс: 672038.0

Телефон: +7 (3022) 28‒00‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ms-zab.ru/

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Металлоизделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроустановочная продукция

Время работы: Ежедневно с 09:30 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

youcanchoose

Севзапстройсервис, торговая компания

ДальСтройКрепеж, оптово-розничная компания

Русметалл, торговая компания

Северное сияние, производственный цех

Кровля 32, торгово-монтажная компания

СтройСитиГрупп

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.