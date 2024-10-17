Глава МВФ спрогнозировала мировой экономике «трудное будущее»

Глава МВФ спрогнозировала мировой экономике «трудное будущее»

Глава МВФ спрогнозировала мировой экономике "трудное будущее"

Мировая экономика в среднесрочной перспективе столкнется с непростым сочетанием медленного роста и высокой государственной задолженности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Ее слова приводит Financial Times (FT).

Георгиева охарактеризовала эту ситуацию как «трудное будущее» для глобальной экономики. По ее словам, многие страны уже сталкиваются с серьезными трудностями из-за увеличивающегося госдолга. В результате общий объем мировой задолженности значительно превысил уровень, который был до пандемии коронавируса.

На следующей неделе МВФ планирует представить обновленный прогноз относительно перспектив мировой экономики. Предыдущая оценка, сделанная в июле, прогнозировала рост глобального ВВП на 3,2 процента в 2024 году и на 3,3 процента в 2025 году.

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