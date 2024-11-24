Глава TikTok обратился к Маску за помощью в переговорах с администрацией США

Глава TikTok обратился к Маску за помощью в переговорах с администрацией США

Глава TikTok обратился к Маску за помощью в переговорах с администрацией США

Главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску за посредничеством в переговорах с новой администрацией президента США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal, Чу в последние недели переписывался с миллиардером и интересовался его мнением потенциальной политики новой президентской администрации в области технологий.

«При этом стороны не обсуждали конкретные пути сохранения TikTok в США», – говорится в публикации.

Действия Чу обусловлены тем, что еще в апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий заблокировать TikTok, если приложение не будет продано к середине января 2025 года:

  • из соображений национальной безопасности;
  • из-за нарушений конфиденциальности данных.

Следом руководство TikTok стало отрицать, что компания когда-либо делилась или будет делиться данными американских пользователей, и принялось обвинять законодателей США в том, что они выдвигают «спекулятивные» опасения.

В начале ноября власти Канады распустили офис TikTok, но не заблокировали приложение в стране.

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