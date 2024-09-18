Глава Wildberries супругу после стрельбы в офисе: Как ты будешь смотреть в глаза детям?

18 сентября соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук записала видеообращение к супругу в связи со стрельбой в московском офисе компании, сообщает Zakon.kz.

Ролик она опубликовала в Telegram.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» – сказала со слезами на глазах Бакальчук.

Отметим, что российские СМИ пишут о задержании Владислава Бакальчука. Как уточняется, против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

Cоосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сегодня, 18 сентября 2024 года, рассказала о попытке захвата офисов в Москве. По ее словам, несколько человек были ранены. Позже стало известно о двух погибших и семи пострадавших.

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это заявление и отметила, что это не захват, а развод. Татьяна Бакальчук заявила, что не является заложницей, а решение об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.