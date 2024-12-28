Globex, торговый дом
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Свердловский тракт, 5/2
Индекс: 454008.0
Телефон: +7 (351) 211‒25‒75
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--90adhucsy.xn--p1ai
вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк