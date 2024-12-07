Глобо ресурс, строительно-торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (843) 253‒45‒41

Мобильный Телефон: +7‒927‒424‒81‒47

Сайт: nan

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Плетёная мебель / изделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной (по предварительной записи:)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк