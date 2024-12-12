Глобус, торговый дом

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: улица Родионова, 26

Индекс: 603093.0

Телефон: +7 (831) 283‒99‒91

Мобильный Телефон: +7‒930‒278‒15‒14

Сайт: http://globus-gk.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк