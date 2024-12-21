Голд пак, оптовая компания
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: улица им. Чернышевского Н.Г., 60/62а
Индекс: 410004.0
Телефон: +7 (8452) 49‒56‒25
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/5uOsLWedRP
вид деятельности: Пакеты / Плёнки, Средства защиты от вредителей, Укупорочные изделия, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк