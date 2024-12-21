Голд пак, оптовая компания

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: улица им. Чернышевского Н.Г., 60/62а

Индекс: 410004.0

Телефон: +7 (8452) 49‒56‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/5uOsLWedRP

вид деятельности: Пакеты / Плёнки, Средства защиты от вредителей, Укупорочные изделия, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк