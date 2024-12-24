Голд строй, торгово-строительная компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Костычева, 30

Индекс: 664049.0

Телефон: +7 (3952) 663‒884

Мобильный Телефон: +7‒902‒566‒38‒84

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлообрабатывающее оборудование, Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 17:00 (октябрь-март: пн-сб 9:00-18:00; вс 9:00-17:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты