Golden Rose Defined Lashes Maxim Eyes Mascara Тушь для объема и подкручивания ресниц

Golden Rose Defined Lashes Maxim Eyes Mascara Тушь для объема и подкручивания ресниц

Golden Rose Defined Lashes Maxim Eyes Mascara Тушь для объема и подкручивания ресниц

Golden Rose Defined Lashes Maxim Eyes Mascara Тушь для объема и подкручивания ресниц

470 ₽ Описание

Формула туши Defined Lashes Maxim Eyes на основе полимеров и натуральных восков создает максимальный объем и красивый изгиб ресниц.

Удобная кисточка обеспечивает ровное, тщательное покрытие ресниц и прекрасное прокрашивание от корней до кончиков.

Ресницы невероятно изящные и выразительные!

Результат — Подкручивание

Продукт — Тушь для ресниц

Объем, мл — 9

Категория — Макияж

Производство — Турция

Для — женщин

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