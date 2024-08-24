Golden Rose Defined Lashes Maxim Eyes Mascara Тушь для объема и подкручивания ресниц
Golden Rose Defined Lashes Maxim Eyes Mascara Тушь для объема и подкручивания ресниц
470 ₽ Описание
Формула туши Defined Lashes Maxim Eyes на основе полимеров и натуральных восков создает максимальный объем и красивый изгиб ресниц.
Удобная кисточка обеспечивает ровное, тщательное покрытие ресниц и прекрасное прокрашивание от корней до кончиков.
Ресницы невероятно изящные и выразительные!
Результат — Подкручивание
Продукт — Тушь для ресниц
Объем, мл — 9
Категория — Макияж
Производство — Турция
Для — женщин