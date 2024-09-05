Golden Rose Dream Lips Lipliner Карандаш для губ | 503

Golden Rose Dream Lips Lipliner Карандаш для губ | 503

Golden Rose Dream Lips Lipliner Карандаш для губ | 503

Golden Rose Dream Lips Lipliner Карандаш для губ | 503

175 ₽ 4 платежа по 44 ₽ Описание

Изящный карандаш для макияжа губ Dream Lips.
Текстура с оптимальной мягкостью легко наносится и хорошо держит контур.

Растительные масла (касторовое и хлопковое) и витамин Е обеспечивают дополнительный уход за кожей и оказывают антиоксидантное действие.

Гипоаллергенный.

Результат — Контур

Продукт — Карандаш для губ

Вес, гр — 1,6

Категория — Макияж

Производство — Турция

Для — женщин

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