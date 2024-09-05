Golden Rose Dream Lips Lipliner Карандаш для губ | 503
Golden Rose Dream Lips Lipliner Карандаш для губ | 503
175 ₽ 4 платежа по 44 ₽ Описание
Изящный карандаш для макияжа губ Dream Lips.
Текстура с оптимальной мягкостью легко наносится и хорошо держит контур.
Растительные масла (касторовое и хлопковое) и витамин Е обеспечивают дополнительный уход за кожей и оказывают антиоксидантное действие.
Гипоаллергенный.
Результат — Контур
Продукт — Карандаш для губ
Вес, гр — 1,6
Категория — Макияж
Производство — Турция
Для — женщин