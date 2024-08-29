Golden Rose Miss Beauty Stay Matte Lipcolor Матовая губная помада | 1
Golden Rose Miss Beauty Stay Matte Lipcolor Матовая губная помада | 1
456 ₽ Описание
Помада Miss Beauty Stay Matte для создания полного ультра-матового покрытия на губах.
Шелковистая текстура оставляет мягкое ощущение и объемный эффект, благодаря комплексу для увеличения губ с экстрактом перца и увлажняющим маслом шт.
Веганская формула.
Результат — Устойчивость
Продукт — Губная помада
Объем, мл — 5,5
Категория — Макияж
Производство — Турция
Для — женщин