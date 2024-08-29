Golden Rose Miss Beauty Stay Matte Lipcolor Матовая губная помада | 1

Golden Rose Miss Beauty Stay Matte Lipcolor Матовая губная помада | 1

456 ₽ Описание

Помада Miss Beauty Stay Matte для создания полного ультра-матового покрытия на губах.

Шелковистая текстура оставляет мягкое ощущение и объемный эффект, благодаря комплексу для увеличения губ с экстрактом перца и увлажняющим маслом шт.

Веганская формула.

Результат — Устойчивость

Продукт — Губная помада

Объем, мл — 5,5

Категория — Макияж

Производство — Турция

Для — женщин