Голодная мышь помешала самолету долететь до Испании

Норвежский самолет, который летел в Испанию, экстренно сел в Копенгагене. Причиной стала голодная мышь, которая напугала пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на борту авиакомпании Scandinavian Airlines 18 сентября.

По информации газеты Guardian, грызуна в самолете обнаружили через 50 минут после взлета, когда стюардессы начали раздавать еду. В одной из упаковок оказалась мышь, которая прыгнула на пассажира, а затем на откидной столик.

Из-за случившегося капитан воздушного судна объявил об угрозе безопасности и направил самолет в Копенгаген. Там пассажиров пересадили на другой лайнер. О судьбе грызуна ничего неизвестно.

«Большинство авиалиний не позволяет перевозить грызунов на борту самолета – считается, что они могут повредить провода электрооборудования», – пишет газета.

Представитель авиакомпании, комментируя произошедшее, подчеркнул, что такие ситуации происходят крайне редко. Он добавил, что Scandinavian Airlines планирует проверить поставщиков, чтобы убедиться, что подобное не повторится.