Good house, группа компаний

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: проспект Мира, 103/1

Индекс: 423825.0

Телефон: +7 (8552) 36‒69‒86

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mygood.house

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты