Google отдает мои данные обратно
Компания — это организация, занимающаяся определенной деятельностью, имеющая свое название и структуру.
Восстановление — это процесс восстановления или возобновления чего-либо после его потери или утраты.
Необходимо понимать, что информация — это сведения, данные или факты, способные быть использованными для принятия решений или передачи знаний.
Сервис предоставляет мне личные сведения
Сервис, о котором идет речь, обладает возможностью предоставить значимую информацию о моей личности. Эти личные аспекты могут включать информацию о моих интересах, привычках, местоположении и других личных характеристиках.
Какие информационные сведения хранит компания о клиенте?
При использовании услуг поисковой системы, компания автоматически собирает и хранит различные типы информации о пользователе. Эти данные могут включать в себя как личную информацию, так и поведенческие паттерны пользователя.
- История поисковых запросов
- Информация о посещенных веб-сайтах
- Местоположение пользователя на момент использования сервисов
- Используемые устройства и операционные системы
- Аккаунтные данные, такие как электронная почта, телефон и прочее
Эта информация позволяет компании создавать персонализированный опыт для пользователя, улучшать качество услуг и показывать более релевантную рекламу. Однако, важно помнить о приватности и осознавать, что любая использованная услуга оставляет следы в виде данных о пользователе.
Компания предоставляет доступ к информации
|Свободный доступ
|Открытая информация
|Данные для использования
|Авторизованный доступ
|Защищенная информация
|Личные данные
Как управлять использованием информации обо мне Google?
|1. Настройки конфиденциальности
|2. Управление персонализированной рекламой
|3. Ограничение доступа к данным третьим лицам
Мой опыт работы с поисковой системой и моими личностными аспектами
Рассматривая мою деятельность с веб-сервисом и информационными характеристиками, я обнаружил определенные особенности взаимодействия. Моя личность, интересы и предпочтения активно присутствуют в процессе использования данного онлайн-ресурса.
|Аспект
|Выражение
|Персонализация
|Индивидуализация информации
|Привязанность
|Эмоциональная сфера взаимодействия
|Согласованность
|Однородность в предпочтениях