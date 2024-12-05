Горизонт-Строй, производственная компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Богатырская, 5

Индекс: 394044.0

Телефон: +7 (473) 210‒66‒77

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://gorizont-stroycenter.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Окна, Противопожарное оборудование / инвентарь, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду