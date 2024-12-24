Город мастеров, салон декоративных и отделочных материалов
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: улица Гагарина, 71
Индекс: 354065.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒964‒939‒47‒06
Сайт: http://sochi.gorod-masterov.ru/
вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Карнизы, Комплектующие для дверей, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Светопрозрачные конструкции, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк