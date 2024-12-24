Город мастеров, салон декоративных и отделочных материалов

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: улица Гагарина, 71

Индекс: 354065.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒964‒939‒47‒06

Сайт: http://sochi.gorod-masterov.ru/

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Карнизы, Комплектующие для дверей, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Светопрозрачные конструкции, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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