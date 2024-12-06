Городстрой55, торгово-строительная компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Транспортная 2-я, 61

Индекс: 644021.0

Телефон: +7 (3812) 50‒30‒78

Мобильный Телефон: +7‒908‒102‒59‒37

Сайт: http://www.gorodstroi-55.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк