Городстрой55, торгово-строительная компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Транспортная 2-я, 61
Индекс: 644021.0
Телефон: +7 (3812) 50‒30‒78
Мобильный Телефон: +7‒908‒102‒59‒37
Сайт: http://www.gorodstroi-55.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк