Гост, интернет-магазин строительно-отделочных материалов

город: Кострома

Район: Кострома городской округ

Адрес: Индустриальная, 85/2

Индекс: 156019.0

Телефон: +7 (4942) 49‒66‒22

Мобильный Телефон: +7‒953‒640‒08‒88

Сайт: http://gostmag.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк