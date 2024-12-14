Госзабор, торгово-производственная компания

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: проспект Калинина, 9а/2

Индекс: 170001.0

Телефон: +7 (4822) 64‒33‒44

Мобильный Телефон: +7‒904‒028‒33‒44

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк