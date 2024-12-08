ГРАДТОРГ

город: Орел

Район: Орел городской округ

Адрес: улица Комсомольская, 122

Индекс: 302016.0

Телефон: +7 (4862) 48‒20‒60

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://orel.xl-pipe.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Продажа / установка тёплых полов, Реконструкция и капремонт зданий, Ремонт / установка сантехнического оборудования, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты