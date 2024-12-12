Гранат, торговая фирма

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: улица 10 лет Октября, 182 г

Индекс: 644031.0

Телефон: +7 (3812) 38‒10‒03

Мобильный Телефон: +7‒903‒927‒26‒10

Сайт: http://granatt.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты