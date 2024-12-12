Гранат, торговая фирма
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: улица 10 лет Октября, 182 г
Индекс: 644031.0
Телефон: +7 (3812) 38‒10‒03
Мобильный Телефон: +7‒903‒927‒26‒10
Сайт: http://granatt.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты