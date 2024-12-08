Гранд фасад, торгово-монтажная компания

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: улица Байкальская, 244/4

Индекс: 664075.0

Телефон: +7 (3952) 95‒75‒75

Мобильный Телефон: +7‒902‒512‒68‒83

Сайт: http://grandfasad.org

вид деятельности: Кровельные работы, Мангалы / Коптильни / Тандыры, Облицовочный камень, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк