Grand Line, Филиал №3
город: Муром
Район: Муром городской округ
Адрес: Льва Толстого, 82
Индекс: nan
Телефон: 8‒800‒505‒89‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://murom.grandline.ru/
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк