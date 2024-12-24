Grand Line, Филиал №3

город: Муром

Район: Муром городской округ

Адрес: Льва Толстого, 82

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒505‒89‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://murom.grandline.ru/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк