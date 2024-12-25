Grand Line, фирменный магазин
город: Белгород
Район: Белгород городской округ
Адрес: Корочанская улица, 39д
Индекс: 308006.0
Телефон: 8‒800‒505‒89‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.grandline.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк