Grand Line, фирменный магазин

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: Корочанская улица, 39д

Индекс: 308006.0

Телефон: 8‒800‒505‒89‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.grandline.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк