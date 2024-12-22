Grand line, торгово-производственная фирма

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Песчано-Умётская, 10

Индекс: 410086.0

Телефон: +7 (8452) 255‒633

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://gl-64.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк